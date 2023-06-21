شركة أرامكو تعلن عن فرص تدريب وتوظيف التعاقد مع 62 شركة بالمدينة المنورة لنقل الحجاج تجهيز منفذ البطحاء بـ 38 كاونتر للجوازات لخدمة الحجاج اليوم..بدء تداول أسهم المرابحة المرنة للتمويل في السوق السعودية مكة المكرمة والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية “شل” العالمية توقع اتفاقية لافتتاح محطات وقود في السعودية هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف شاغرة طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر شطب ترخيص محامٍ خالف نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني وصول 1.3 مليون حاج من الخارج عبر المنافذ الدولية
وثقت “قناة الإخبارية” الجهود المبذولة من المديرية العامة للجوازات بـ منفذ البطحاء في المنطقة الشرقية من أجل استضافة حجاج بيت الله الحرام.
وبحسب تقرير “الإخبارية” فقدتم تجهيز الصالة بـ 38 كاونتر للجوازات المؤهلة بجميع الكوادر البشرية الرجالية والنسائية، حيث تسعى الجوازات لتقديم أرقى الخدمات وأفضلها للقادمين إلى السعودية لأداء مناسك الحج.
وفي وقت سابق، وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على سير العمل في جوازات منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية .
يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
وحثّ الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان .
فيديو | مراسل #الإخبارية من منفذ “البطحاء” في المنطقة الشرقية محمد المزيدي: جهزت الصالة بـ 38 كاونترا للجوازات المؤهلة بجميع الكوادر البشرية لتقديم أرقى الخدمات وأفضلها للقادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج #بسلام_آمنين#برنامج_اليوم pic.twitter.com/PAFV4UNhNx
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) June 21, 2023