تجهيز منفذ البطحاء بـ 38 كاونتر للجوازات لخدمة الحجاج

وثقت “قناة الإخبارية” الجهود المبذولة من المديرية العامة للجوازات بـ منفذ البطحاء في المنطقة الشرقية من أجل استضافة حجاج بيت الله الحرام.

وبحسب تقرير “الإخبارية” فقدتم تجهيز الصالة بـ 38 كاونتر للجوازات المؤهلة بجميع الكوادر البشرية الرجالية والنسائية، حيث تسعى الجوازات لتقديم أرقى الخدمات وأفضلها للقادمين إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

جهود الجوازات

وفي وقت سابق، وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على سير العمل في جوازات منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية .

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وحثّ الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان .