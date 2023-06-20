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لن يصل تنبيه الاتصال

تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات المتطفلين

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات المتطفلين
المواطن - فريق التحرير

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وصل أخيرًا تحديث واتس آب المنتظر، لإسكات ومنع المكالمات المزعجة من جهات الاتصال المجهولة والتي تسمى Silence Unknown Callers (إسكات المتصلين غير المعروفين).

تحديث واتس آب

ونشر الخبير التقني عبدالله السبع مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر”، يشرح فيه تحديث واتس آب الجديد، مؤكدًا أن أي رقم ليس مسجلًا عند الشخص لن يصل منه تنبيه الاتصال.

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وبشأن طريقة منع المكالمات المزعجة من جهات الاتصال المجهولة في واتس آب، أوضح أنه يتم الدخول على الإعدادات واختيار الخصوصية، ثم الضغط على خيار المكالمات ومن ثم فتح نافذة مكتوب بها “إسكات المتصلين المجهولين”، وعند تفعيلها يتم منع هذه المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.

خاصية من واتساب تعمل على حل مشكلة الصور الأزلية

الحماية من الخداع

وتعد هذه الميزة مهمة لحجب الرسائل غير المرغوب فيها والخداع والمكالمات من أشخاص مجهولين على واتس آب، فهي تهدف لتحسين الخصوصية على واتس آب.

وبتحديث واتس آب هذا، فلن تصدر المكالمات رنينًا على الهواتف، ولكنها ستكون مرئية في قائمة المكالمات، في حال اتضح أنها شخص مهم.

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