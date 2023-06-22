تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن

تبدأ أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن أمام المحكمة، بشأن تهم التهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري في يوليو المقبل، بعد اعترافه بارتكاب تلك الجرائم.

موعد محاكمة نجل بايدن

علمت قناة “فوكس نيوز” ، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يمثل نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام المحكمة لأول مرة في ولاية ديلاوير الشهر المقبل في 26 يوليو، بشأن تهم مخالفات ضريبية وحيازة السلاح أثناء تعاطيه المخدرات.

وسيظهر هانتر بايدن في أولى جلسات محاكمته أمام القاضية ماريلين نوريكا، ووافق هانتر نجل الرئيس الأمريكي، البالغ من العمر 53 عامًا، على الاعتراف بالذنب في تهمتين تتعلقان بالتهرب من دفع ضريبة الدخل الفيدرالية.

القضاء الأمريكي يحاكم نجل بايدن

من جهتها، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن القاضية الفيدرالية، ماريلين نوريكا، المعينة من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، ستترأس القضية التي رفعتها وزارة العدل ضد نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هانتر بايدن.

وحسب “سي إن إن”، حصلت نوريكا، على دعم كل من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين من ولاية ديلاوير عندما تم ترشيحها من قبل ترامب.

اتهامات تلاحق هانتر بايدن

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ديلاوير ديفيد سي فايس: “على الرغم من أنه كان يدين بما يزيد عن 100000 دولار من ضرائب الدخل الفيدرالية كل عام ، إلا أنه لم يدفع ضريبة الدخل المستحقة لأي من العامين الماضيين”.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلًا عن وثائق المحكمة، بأن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق على الاعتراف بالذنب في جنحتين ضريبيتين فيدراليتين، بالإضافة إلى تهمة واحدة تتعلق بالأسلحة النارية في صفقة مع وزارة العدل الأمريكية.

اعتراف نجل بايدن

والصفقة، التي تأتي بعد شهور من المناقشات بين المدعين الفيدراليين والفريق القانوني لهانتر بايدن، ستجعله يوافق على المراقبة في تهم جنحة بعدم دفع ضرائب 2017 و2018 في الوقت المحدد. كما ستتهم وزارة العدل نجل بايدن بشرائه مسدسًا في وقت كان يتعاطى فيه المخدرات، رغم أنها وافقت على عدم مقاضاته في هذا الشأن.

ومن المرجح أن تكون الصفقة، التي تخضع لموافقة قاض فيدرالي، موضوعًا رئيسيًّا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في عام 2024، وستؤثر على حظوظ بايدن في الانتخابات.

أول تعليق من بايدن

وسلطت وسائل الإعلام الأمريكية، على أول تعليق من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، ردًّا على سؤال من أحد المراسلين في حدث في ولاية كاليفورنيا: “أنا فخور جدًّا بابني”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز في بيان: “الرئيس والسيدة الأولى يحبون ابنهما ويدعمونه بينما يواصل إعادة بناء حياته. ولن يكون لدينا أي تعليق آخر على هذه القضية”.