لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض رومانو: الهلال لم يُعدّل عرضه لضم ميسي انتقادات واسعة لـ بثوث التيك توك والتونسي يرد: أهلكتمونا نحيبًا تحذير: الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الهاتف يعرضك للاحتيال والمساءلة تغريم شركتين 10 ملايين ريال لمخالفتهما نظام المنافسة الحبتور: أتمنى تخصيص الأندية الإماراتية أسوة بالسعودية
أكدت النيابة العامة، على ضرورة حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وذلك بهدف الحماية من الأساليب التي يستخدمها المحتالين للوصول فيها إلى الأموال.
وقالت النيابة العامة في تغريدة على موقع “تويتر” إن “الوعي المجتمعي بحفظ البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها، يحميك من الأساليب التي يستخدمها المحتال للوصول إلى أموالك”.
وأضافت أن الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لا تطلب البيانات الشخصية أو البنكية عن طريق الاتصال أو الرسائل، فالإفصاح عنها ومشاركتها عن طريق الهاتف يعرضك لعملية احتيال أو المساءلة الجزائية.