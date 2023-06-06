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الجهات الحكومية لا تطلبها

تحذير: الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الهاتف يعرضك للاحتيال والمساءلة

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٤ مساءً
تحذير: الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الهاتف يعرضك للاحتيال والمساءلة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت النيابة العامة، على ضرورة حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وذلك بهدف الحماية من الأساليب التي يستخدمها المحتالين للوصول فيها إلى الأموال.

وقالت النيابة العامة في تغريدة على موقع “تويتر” إن “الوعي المجتمعي بحفظ البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها، يحميك من الأساليب التي يستخدمها المحتال للوصول إلى أموالك”.

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احتيال ومساءلة

وأضافت أن الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لا تطلب البيانات الشخصية أو البنكية عن طريق الاتصال أو الرسائل، فالإفصاح عنها ومشاركتها عن طريق الهاتف يعرضك لعملية احتيال أو المساءلة الجزائية.

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