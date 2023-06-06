Icon

الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية Icon جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض Icon لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد Icon جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا Icon الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص Icon التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس Icon لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض Icon رومانو: الهلال لم يُعدّل عرضه لضم ميسي Icon انتقادات واسعة لـ بثوث التيك توك والتونسي يرد: أهلكتمونا نحيبًا Icon تحذير: الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الهاتف يعرضك للاحتيال والمساءلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة وانعدام في الرؤية

تحذير لأهالي الباحة ومكة المكرمة: عواصف وأمطار للمساء

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
تحذير لأهالي الباحة ومكة المكرمة: عواصف وأمطار للمساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقتي مكة المكرمة والباحة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”،أن الحالة الجوية المتوقعة في مكة المكرمة تشمل الطائف وأضم وميسان، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

قد يهمّك أيضاً
تشافي يتشبث بأمل ضم ليونيل ميسي

تشافي يتشبث بأمل ضم ليونيل ميسي

أول ظهور لأسطول طائرات طيران الرياض الجديد

أول ظهور لأسطول طائرات طيران الرياض الجديد

فيما تشمل الحالة الجوية في الباحة كلاً من الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرسي وبنى حسن،مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع
غرائب

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع

غرائب
برد كثيف على معظم المناطق السعودية
السعودية اليوم

برد كثيف على معظم المناطق السعودية

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء
أخبار أمنية

سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة...

أخبار أمنية
بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال ساعات
الرياضة

بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال...

الرياضة
مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها
السعودية اليوم

مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها

السعودية اليوم
إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 100 دقيقة
السعودية اليوم

إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء...

السعودية اليوم
أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك: خالص التهاني والتبريكات
السعودية اليوم

أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك:...

السعودية اليوم