تحذير لأهالي الباحة ومكة المكرمة: عواصف وأمطار للمساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقتي مكة المكرمة والباحة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”،أن الحالة الجوية المتوقعة في مكة المكرمة تشمل الطائف وأضم وميسان، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

فيما تشمل الحالة الجوية في الباحة كلاً من الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرسي وبنى حسن،مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل.