تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية في عسير تشمل محافظات النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.