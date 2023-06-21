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مصحوبة برياح نشطة وسيول وبرد

تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار حتى المساء

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

محافظات عسير

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية في عسير تشمل محافظات النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

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فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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