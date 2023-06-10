تحذير.. متعاطي الهيروين ذو ميول انتحارية ومعرّض للإصابة بالإيدز

حذر الأمن العام من إدمان مخدر الهيروين، مؤكدًا أن متعاطيه ذو ميول انتحارية، ومعرّض للإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والتهاب الكبد.

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه إن مخدر الهيروين هو ذو خصائص إدمانية عالية وتأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي.

وأوضح أن هذا المخدر له تأثير وأضرار عديدة منها الميول الانتحارية، ضعف وضمور الجسم، انخفاض شديد في معدل نبضات القلب واحتمال مرتفع للوفاة، والإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والتهاب الكبد.

الإبلاغ عن التهريب

وأعاد الأمن العام التذكير بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.