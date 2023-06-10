Icon

399 ألف طالب يؤدون اختبارات نهاية العام بمكة المكرمة غدًا Icon التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مان سيتي والإنتر Icon رئيس ريال مدريد: سنتعاقد مع كيليان مبابي ولكن ! Icon ترامب في أول خطاب بعد الاتهامات الجديدة: سأعود للرئاسة وسأجعل أمريكا عظيمة Icon لقطات للأمطار الغزيرة على عرعر Icon جيف بيزوس يجري أغرب عملية شراء لسهم واحد بأمازون Icon وليد عبدالهادي المنصور يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد Icon نقل ملكية السلاح إلكترونيًا عبر أبشر Icon نيمار: كنت أعلم باختيار ميسي لـ إنتر ميامي Icon نظام نور يبدأ تسجيل الطلاب المستجدين بالمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
له تأثير مهبط للجهاز العصبي

تحذير.. متعاطي الهيروين ذو ميول انتحارية ومعرّض للإصابة بالإيدز

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
تحذير.. متعاطي الهيروين ذو ميول انتحارية ومعرّض للإصابة بالإيدز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر الأمن العام من إدمان مخدر الهيروين، مؤكدًا أن متعاطيه ذو ميول انتحارية، ومعرّض للإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والتهاب الكبد.

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه إن مخدر الهيروين هو ذو خصائص إدمانية عالية وتأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي.

قد يهمّك أيضاً
أحمد حجازي يُربك استعدادات الاتحاد

أحمد حجازي يُربك استعدادات الاتحاد

وصول الفوج الأول لحجاج الجزائر والعراق إلى مكة المكرمة

وصول الفوج الأول لحجاج الجزائر والعراق إلى مكة المكرمة

وأوضح أن هذا المخدر له تأثير وأضرار عديدة منها الميول الانتحارية، ضعف وضمور الجسم، انخفاض شديد في معدل نبضات القلب واحتمال مرتفع للوفاة، والإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والتهاب الكبد.

الإبلاغ عن التهريب

وأعاد الأمن العام التذكير بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الظهور الأول لوالدة رجوة آل سيف في حفل الحناء
العالم

الظهور الأول لوالدة رجوة آل سيف في...

العالم
ترميم توقع عددًا من الاتفاقيات واستنساخ تجربتها بمنطقة الرياض
السعودية اليوم

ترميم توقع عددًا من الاتفاقيات واستنساخ تجربتها...

السعودية اليوم
دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة بأمريكا
غرائب

دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة...

غرائب
قرار منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلا بتصريح يدخل حيز التنفيذ
السعودية اليوم

قرار منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلا...

السعودية اليوم
66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد
وظائف

66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد

وظائف
منع أكبر بورصة تشفير بالعالم من الوصول للنظام المصرفي الأمريكي
العالم

منع أكبر بورصة تشفير بالعالم من الوصول...

العالم
سقوط لوحة إعلانية في جازان جراء الأمطار
السعودية اليوم

سقوط لوحة إعلانية في جازان جراء الأمطار

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة...

السعودية اليوم