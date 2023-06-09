تحذير من استخدام إبر المنجارو لفقدان الوزن

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كشف مدير جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية، إبراهيم العنزي، أن إبر المنجارو كارثية وتسبب أمراضًا مزمنة منها الفشل الكلوي.
وأوضح خلال حواره لبرنامج “120” على “قناة الإخبارية” أن الأعراض المصاحبة لإبر المنجارو المغص الشديد والغثيان والترجيع والإسهال والإمساك.
وأشار إلى أن هناك أعراضًا تضر بالإنسان مثل الفشل الكلوي والتهاب البنكرياس الشديد، وقد يصل الأمر للدخول للعناية المركزة، مُحذرًا من استخدام هذه الإبر دون استشارة الطبيب.
وأضاف أن هناك إقبالًا كبيرًا على استخدام إبر المنجارو، وهذا الأمر يتطلب توعية كبيرة من المجتمع، موضحًا أن تأثير الإبر في فقدان الوزن يحدث وفقًا لطبيعة الجسم ونسبة السكر في الجسم.
فيديو | "إبر المنجارو" كارثية وتسبب فشلا كلويا..
تحذير من مدير جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/biIjy38gKl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2023