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أمر محفوف بالمخاطر

تحذير من التعامل مع مروجي الاستثمار في الفوركس

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٣ مساءً
تحذير من التعامل مع مروجي الاستثمار في الفوركس
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة التجارة تحذيرها من التعامل مع الجهات التي تروج للفوركس غير المرخص، وذلك من أجل تجنب عمليات الاحتيال والنصب.

وقالت وزارة التجارة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “الاستثمار مع الجهات غير المرخصة محفوف بالمخاطر”، محذرة من التعامل مع الجهات التي تروج للفوركس غير المرخص.

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عدم مشاركة البيانات

وكان الأمن العام ناشد في وقت سابق المواطنين عدم مشاركة معلوماتهم وبياناتهم البنكية مع جهات غير موثوق بها، محذرين من مروجي الفوركس غير المرخص.

كما حث على عدم التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، داعيًا المواطنين إلى حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار مع هذه الجهات، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.

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