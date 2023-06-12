تحذير من التعامل مع مروجي الاستثمار في الفوركس

الشورى يطالب بدعم شركات خدمات النقل والتوصيل للمنافسة الأجنبية أوكرانيا: الدبابات الألمانية غير كافية ونريد مضاعفتها 3 مرات دب أسود يسبح في خليج المكسيك تركيب الهلالين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز وفق المواصفات العالمية إحباط تهريب 480 ألف حبة محظورة بميناء جدة سلسلة لقاءات فيصل بن فرحان لبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة الهلال يعرض على نيمار 750 مليون يورو اجتماع مرتقب لـ البنك المركزي الأمريكي لتحديد مصير الفائدة الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية غلطة سراي يتوصل لاتفاق مع تاليسكا
أعادت وزارة التجارة تحذيرها من التعامل مع الجهات التي تروج للفوركس غير المرخص، وذلك من أجل تجنب عمليات الاحتيال والنصب.
وقالت وزارة التجارة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “الاستثمار مع الجهات غير المرخصة محفوف بالمخاطر”، محذرة من التعامل مع الجهات التي تروج للفوركس غير المرخص.
وكان الأمن العام ناشد في وقت سابق المواطنين عدم مشاركة معلوماتهم وبياناتهم البنكية مع جهات غير موثوق بها، محذرين من مروجي الفوركس غير المرخص.
كما حث على عدم التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، داعيًا المواطنين إلى حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار مع هذه الجهات، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.