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تفاديًا للتأثير على سلامتها

تحذير من ترك المياه والأدوية والعطور بالسيارة

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
تحذير من ترك المياه والأدوية والعطور بالسيارة
المواطن - واس

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من ترك المياه والأدوية ومنتجات التجميل والعطور في السيارة تفاديًا للتأثير على سلامتها، وذلك بالتزامن مع بدء فصل الصيف.

فساد المياه

وقالت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجراف صادر عنها “لا تركها في سيارتك.. الحرارة الشديدة تفسد الأدوية، منتجات التجميل، العطور، وتؤثر على سلامة المياه المعبأة”.

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وأضافت الهيئة أنه إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 27 درجة مئوية تكون درجة الحرارة داخل السيارة بعد 20 دقيقة 31 مئوية، وبعد 40 دقيقة 47 درجة، وبعد ساعة 50 درجة مئوية.

صيف ساخن

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في وقت سابق، الحالة المناخية التي ستسود على مناطق ومدن السعودية، خلال فترة الصيف والتي تمتد من شهر يونيو إلى أغسطس 2023.

وذكر المركز، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن خارطة التوزيع المكاني لمعدلات درجات الحرارة العظمى المناخية التاريخية خلال فصل الصيف تصل لأعلى ارتفاع إلى 45 درجة مئوية أو أعلى على أجزاء من منطقتي (الشرقية، الرياض).

وأضاف أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيًا بحدود ما بين 40 و36 درجة مئوية على أغلب المناطق وتسجل أقل معدلات درجات حرارة على مرتفعات عسير (أبها وخميس مشيط 32 درجة مئوية).

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