تحذير من ترك تخزين الأدوية في درجات حرارة شديدة

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من تخزين الأدوية في درجات حرارة عالية، لعدم التأثير على جودتها وفاعليتها.

وقالت هيئة الغذاء والدواء إن درجات الحرارة الشديدة تعمل على تغيير جودة المستحضر، مما يجعله أقل فاعلية.

وأوصت الهيئة بقراءة تعليمات التخزين الموجودة على العبوة من أجل سلامة الدواء.

ترك الأدوية بالسيارة

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من ترك المياه والأدوية ومنتجات التجميل والعطور في السيارة تفاديًا للتأثير على سلامتها، وذلك بالتزامن مع بدء فصل الصيف.

وأضافت الهيئة أنه إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 27 درجة مئوية تكون درجة الحرارة داخل السيارة بعد 20 دقيقة 31 مئوية، وبعد 40 دقيقة 47 درجة، وبعد ساعة 50 درجة مئوية.