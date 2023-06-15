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تم اتخاذ إجراءات لضمان استقرار الوضع

تحذير من خطورة الوضع بمحطة زابوريجيا النووية

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
تحذير من خطورة الوضع بمحطة زابوريجيا النووية
المواطن - فريق التحرير

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اعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الخميس، بعد زيارة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، أن الوضع فيها “خطير” لكنه في طور الاستقرار، وذلك بعد تدمير سد كاخوفكا مصدر مياه التبريد لمفاعلاتها.

وقال غروسي للصحفيين: “من جهة، يمكننا ملاحظة أن الوضع خطير والعواقب موجودة وحقيقية”، مضيفًا “توازيًا، اتُخذت إجراءات من أجل ضمان استقرار الوضع”، بحسب ما أفادت “العربية”.

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وفي وقت سابق، وصل غروسي، إلى محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تحتلها موسكو، وفق ما أعلن مسؤول روسي، الخميس.

زيارة المحطة النووية

وغرّد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف: “وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريقه إلى محطة زابوريجيا”.

وكان يفترض أن يقوم غروسي بجولة في المحطة، الأربعاء، لتقييم الأخطار المحتملة بعد تدمير سد كاخوفكا مصدر مياه التبريد لمفاعلاتها. لكنّ الزيارة أرجئت، إلى الخميس، لأسباب أمنية.

وقال أوليانوف: “لم يكن من السهل ترتيب زيارة مماثلة في ظل هذه الظروف، لكن الجانب الروسي بذل قصارى جهده”.

وتأتي زيارة غروسي عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

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