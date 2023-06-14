تحذير من شرب المياه المعرضة للشمس

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، من شرب عبوات المياه التي يتم وضعها تحت أشعة الشمس.

انتقال مركبات كيميائية

وقالت الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر” إن عبوات المياه المعبأة تتأثر بدرجات الحرارة العالية عبر انتقال المُركبات الكيميائية من سطح العبوة البلاستيكي إلى الماء، وذلك بنسب قد تتجاوز الحدود المسموح بها، مما يؤثر سلبًا على صحة وسلامة المستهلكين.

وأوصت بتخزينها في أماكن جيدة التهوية (درجة حرارة الغرفة) وبعيدًا عن أشعة وحرارة الشمس، كما دعت إلى تجنب شرب المياه من هذه العبوات التي يتم وضعها تحت الشمس.

تجنب التخزين

وفي وقت سابق، حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من شرب المياه المعبأة في عبوات بلاستيكية إذا تعرضت لأشعة الشمس وقتًا طويلًا.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “لا تشرب المياه المعبأة في علب بلاستيك عند تركها في السيارة وتعرضها لدرجة حرارة عالية، حيث ينتج عن ذلك مواد كيميائية ضارة”.

وأضاف أنه يجب أن تحفظ هذه المياه في درجة حرارة الغرفة التي تبلغ “25 درجة مئوية”، وفي مكان جيد التهوية، فضلًا عن عدم زيادة تخزينها عن 12 شهرًا.