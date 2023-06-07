تحذير من عواصف وأمطار غزيرة على أضم وميسان

أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل (أضم، ميسان) ويستمر حتى الساعة 10 مساءً.

يأتي ذلك بناء على ما ورد من تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد، والمديرية العامة للدفاع المدني، بشأن تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أضم وميسان حتى العاشرة مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك والمدينة المنورة.