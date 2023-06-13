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تحرير يد طفلة علقت في خلاط بالرياض

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
تحرير يد طفلة علقت في خلاط بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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نجحت فرق الدفاع المدني بالرياض في تحرير يد طفلة علقت في خلاط، بوساطة فرق الإنقاذ في داخل المستشفى، مشيرة إلى أنها الآن بصحة جيدة- ولله الحمد.

حالة الطفلة الصحية

وقال المدني في تغريدة بموقع تويتر: مدني الرياض يحرر يد طفلة علقت في خلاط، بوساطة فرق الإنقاذ في داخل المستشفى، وهي بصحة جيدة- ولله الحمد.

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ونشرت المديرية صورة توثق الحادث.

جهود متواصلة

وفي وقت سابق، نجحت فرق الدفع المدني في بريدة في تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

كما نشرت المديرية صورة توثق الحادث أيضًا.

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