تحرير يد طفلة علقت في خلاط بالرياض

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نجحت فرق الدفاع المدني بالرياض في تحرير يد طفلة علقت في خلاط، بوساطة فرق الإنقاذ في داخل المستشفى، مشيرة إلى أنها الآن بصحة جيدة- ولله الحمد.
وقال المدني في تغريدة بموقع تويتر: مدني الرياض يحرر يد طفلة علقت في خلاط، بوساطة فرق الإنقاذ في داخل المستشفى، وهي بصحة جيدة- ولله الحمد.
ونشرت المديرية صورة توثق الحادث.
وفي وقت سابق، نجحت فرق الدفع المدني في بريدة في تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.
كما نشرت المديرية صورة توثق الحادث أيضًا.