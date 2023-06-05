تحقيق جديد يكشف تجنيد أوكرانيا لعناصر تخريبية داخل روسيا

كشف تقرير جديد تجنيد أوكرانيا، للعديد من العناصر المتعاطفة معها داخل روسيا، بهدف تنفيذ أعمال تخريبية مثل التي استهدفت مبنى الكرملين مؤخرًا.

عملاء أوكرانيون

وقال أشخاص مقربون من المخابرات الأمريكية لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هؤلاء العملاء الموالين لأوكرانيا داخل روسيا نفذوا هجومًا بطائرة دون طيار استهدف الكرملين في أوائل مايو الماضي. وليس من الواضح ما إذا كانت الهجمات الأخرى، التي نفذت بالدرون في الأيام الأخيرة، بما في ذلك هجوم استهدف حيًا سكنيًا بالقرب من موسكو وضربة أخرى على مصافي النفط في جنوب روسيا، قد نفذتها هذه الشبكة الموالية لأوكرانيا.

ويتزامن التقرير مع تصريحات متحدث باسم رئيس جهاز الأمن الأوكراني لـ “سي إن إن”، قال فيها “إن الانفجارات الغامضة وضربات الطائرات دون طيار داخل روسيا ستستمر”.

زراعة عناصر تخريبية

وصرح المسؤولون الأمريكيون إن أوكرانيا زرعت عناصر تخريبية داخل روسيا، تتكون من مؤيدين لأوكرانيا ونشطاء مدربين تدريبًا جيدًا في هذا النوع من الحروب.

ويُعتقد أن أوكرانيا زودتهم بطائرات بدون طيار أوكرانية الصنع لشن هجمات داخل الأراضي الروسية بدلاً من إطلاقها من أوكرانيا. ولا يعرف المسؤولون كيف تمكنت كييف من تزويد عناصرها في روسيا بـ “دروناتها”. لكن اثنين من المصادر قالا لـ “سي إن إن” إن أوكرانيا طورت طرق تهريب جديدة لإرسال طائرات دون طيار أو على الأقل مكونات الطائرة إلى روسيا.

تصريح مسؤول استخباراتي أوروبي

وأشار مسؤول استخباراتي أوروبي إلى أن الحدود الروسية الأوكرانية شاسعة ومن الصعب للغاية السيطرة عليها، مما يجعلها سهلة للتهريب. فهذه منطقة هامشية لروسياـ البقاء على قيد الحياة هو مشكلة تواجه الجميع، لذا فإن النقود تصنع العجائب”.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن عناصر داخل الاستخبارات الأوكرانية متورطة في عمليات التهريب، كما شهدت روسيا عددًا من الحرائق والانفجارات الغامضة، خلال العام الماضي، والتي استهدفت مستودعات النفط والوقود والسكك الحديدية ومكاتب التجنيد العسكرية وخطوط الأنابيب.

وأضافت “سي إن إن”: “لكن المسؤولين لاحظوا تصاعدًا في هذه الهجمات على الأراضي الروسية في الأسابيع الأخيرة”.

زيلنيسكي يقترح ضرب مواقع روسية

وكان تقرير استخباراتي أمريكي تم تسريبه وحصلت عليه “سي إن إن” كشف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقترح في أواخر فبراير ضرب مواقع روسية باستخدام طائرات دون طيار، لأن أوكرانيا لا تمتلك أسلحة بعيدة المدى.

وقد أدان كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية علنًا الضربات داخل روسيا، محذرين من احتمال تصعيد الحرب. لكن في حديث خاص لشبكة “CNN”، قال مسؤولون في وانشطن إنهم يعتقدون أن الهجمات عبر الحدود هي استراتيجية عسكرية ذكية يمكن أن تجعل روسيا تعيد مواردها العسكرية لحماية أراضيها، في الوقت الذي تستعد فيه كييف لهجوم مضاد كبير.