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ابتداءً من صباح الأحد الموافق 2023/6/4م

تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون
المواطن - فريق التحرير

أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية، والإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، البدء بأعمال التحويلات المرورية لاستكمال أعمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون مع طريق الظهران بقيق.

4 مراحل

وأوضحت الهيئة العامة للطرق في تغريدة عبر موقع تويتر، أن ذلك على 4 مراحل، ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 2023/6/4م، ولمدة 18 يومًا لكل مرحلة.

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