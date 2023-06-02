تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون

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أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية، والإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، البدء بأعمال التحويلات المرورية لاستكمال أعمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون مع طريق الظهران بقيق.
وأوضحت الهيئة العامة للطرق في تغريدة عبر موقع تويتر، أن ذلك على 4 مراحل، ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 2023/6/4م، ولمدة 18 يومًا لكل مرحلة.
البدء بأعمال التحويلات المرورية لاستكمال أعمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون مع طريق الظهران بقيق، وذلك على أربع مراحل، ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 2023/6/4م، ولمدة 18 يوم لكل مرحلة.#الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/8Gx07FtbMU
— الهيئة العامة للطرق | Roads General Authority (@RGAsaudi) June 2, 2023