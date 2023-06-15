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تكريم المتفوقين في ختام الحفل

تخريج الدورة الرابعة من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
تخريج الدورة الرابعة من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان
المواطن - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني أمس الأربعاء، حفل تخريج الدورة الرابعة من برنامج القيادة والأركان بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان للعام 1444هـ.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، وقائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان اللواء الركن الدكتور عبدالله بن صالح العنزي.

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أحدث النظريات

وعقب وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، بعد ذلك ألقى قائد الكلية كلمة عبَّر فيها عن سعادته وجميع منسوبي الكلية برعاية سمو وزير الحرس الوطني لحفل التخرج، ومشاركة الخريجين فرحتهم، مثمناً الدعم الذي تحظى به الكلية من سموه، ثم ألقى العقيد محمد الشويمان كلمة الخريجين، أشاد فيها بما تلقوه أثناء دراستهم من برامج أكاديمية وتدريبية مكثفة ومناهج حديثة، مشيداً بما تسلحوا به من أحدث النظريات الإستراتيجية والعملياتية والعلوم والمعارف العسكرية المشتركة، عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً بعنوان “الريادة والتميز في التعليم العالي العسكري”.

تكريم المتفوقين

بعد ذلك أُعلنت النتيجة العامة للخريجين، حيث كرم سمو وزير الحرس الوطني المتفوقين، وحصل على المركز الأول والحاصل على سيف الكلية المقدم المهندس مشعل بن حميد الشمري.


وفي نهاية الحفل التقطت الصورة التذكارية وعُزف السلام الملكي.

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