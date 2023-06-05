تخصيص الأندية الرياضية يعزز التنافسية والاحترافية

أطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

تخصيص الأندية الرياضية

وجاء إطلاق ولي العهد للمشروع؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.

ويتضمن مشروع تخصيص الأندية الرياضية في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.

أهداف المشروع

ويقوم مشروع تخصيص الأندية الرياضية على ثلاثة أهداف استراتيجية، وهي؛ خلق فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز تنافسية الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.

رؤية ولي العهد الطموحة

وأعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بإطلاق المشروع، وقال عبر حسابه على “تويتر”: “بدعم ولي العهد ورؤيته الطموحة نشهد مرحلة تاريخية للرياضة السعودية بإطلاق مشروع تخصيص الأندية الرياضية”.

وكتب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل: “بدعم ولي العهد، نشهد اليوم قفزة نوعية بإطلاق مشروع تخصيص الأندية الرياضية، رؤية طموحة ونقلة تاريخية نحو مستقبل مشرق”.

ومن جانبه، علق نائب وزير الرياضة، بدر القاضي، قائلًا: “خالص الشكر والامتنان لولي العهد، بعد إطلاقه مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بدعمكم تنطلق رياضتنا نحو الريادة”.

نقل ملكية 8 أندية

وفي السياق ذاته، أعلن الفيصل عن نقل ملكية أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة رسميًا، حيث سيملك نسبة 75% من الأندية، و25% المتبقية ستكون للمؤسسات غير الربحية.

كما أعلن وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحافي الذي أُقيم، مساء اليوم، عن نقل ملكية القادسية إلى شركة أرامكو، الدرعية إلى هيئة تطوير الدرعية، العلا إلى الهيئة الملكية للعلا، والصقور إلى شركة نيوم.