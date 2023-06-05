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بعد إطلاق المشروع رسميًا اليوم

تخصيص الأندية يرفع إيرادات رابطة دوري المحترفين لـ1.8 مليار ريال

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ مساءً
تخصيص الأندية يرفع إيرادات رابطة دوري المحترفين لـ1.8 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

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يعمل مشروع تخصيص الأندية الرياضية، على زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأمر الذي سيعود بالنفع على جميع الأندية.

زيادة إيرادات رابطة دوري المحترفين

وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

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ومن المقرر أن يُساهم مشروع تخصيص الأندية الرياضية في زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين
شعار الرابطة – المصدر spl

تخصيص الأندية الرياضية

وجاء إطلاق ولي العهد للمشروع؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.

ويتضمن مشروع تخصيص الأندية الرياضية في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.

ولي العهد عن مشروع تخصيص الأندية الرياضية
ولي العهد يطلق المشروع – المصدر @gsaksa

أهداف المشروع

ويقوم مشروع تخصيص الأندية الرياضية على ثلاثة أهداف استراتيجية، وهي؛ خلق فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز تنافسية الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.

أهداف مشروع تخصيص الأندية
أهداف المشروع – المصدر @gsaksa

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