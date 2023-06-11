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توقعات أعلنتها غولدمان ساكس

تخفيضات أوبك قد تدفع النفط إلى نطاق 90 دولارًا

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
تخفيضات أوبك قد تدفع النفط إلى نطاق 90 دولارًا
المواطن - فريق التحرير

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قال جيفري كوري، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في “غولدمان ساكس”: إن أحدث خفض لإنتاج أوبك سيؤدي إلى انخفاض مخزونات النفط؛ مما يتسبب بدوره في دفع الأسعار إلى نطاق 90 دولارًا.

خفض إضافي

وأضاف جيفري كوري، في مقابلة مع “تلفزيون بلومبرغ”: “ستشهدون انخفاضًا كبيرًا في المخزون بسبب تخفيضات إنتاج (أوبك)، لاسيما في الربعين الثالث والرابع، وهذا سيدفعنا إلى أدنى مستوى في بداية نطاق 90 دولارًا”.

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وما زالت أسعار النفط ضعيفة منذ تعهد السعودية بزيادة خفض إنتاجها، مع إلقاء ضعف الطلب والمخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي بظلالهما على آفاق الأسعار.

تكلفة تخزين النفط

تظهر بيانات جمعتها “بلومبرغ” من بورصات النفط ولجنة تداول السلع الآجلة أن مديري الأموال يتبنون حاليًّا رؤية تشاؤمية لجميع عقود النفط الرئيسية منذ أكثر من عقد من الزمان.

وأكد الرئيس العالمي لأبحاث السلع في “غولدمان ساكس”، أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل تخزين النفط مكلفًا للغاية، ومن غير المرجح ألا يعود اهتمام المستثمرين إلى أن تبدأ المخزونات في الانخفاض، حيث تبلغ الكلفة الصافية للاحتفاظ بالمخزونات المادية نحو 13- 15% حاليًّا.

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