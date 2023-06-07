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لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي والأردن

تخفيض تكلفة تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا لـ 12 دولارًا

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
تخفيض تكلفة تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا لـ 12 دولارًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، عن تسهيلات جديدة لراغبي السفر إليها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وذكرت في بيان على موقعها الرسمي أن كلفة تصريح السفر الإلكتروني الجديد (ETA) لرعايا دول الخليج والأردن سوف تكون 10 جنيهات إسترلينية فقط (12.4 دولارًا أمريكيًا).

ويأتي ذلك مقارنة ﺑ30 جنيهًا إسترلينيًا يدفعها المواطن الخليجي حاليا و100 جنيه إسترليني يدفعها الأردني للحصول على تأشيرة زيارة بموجب التصريح الإلكتروني الحالي (EVW).

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الدول المشمولة في القرار

ويشمل القرار الجديد مواطني السعودية وقطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين والأردن.

ومن المقرر بدء العمل بالتأشيرة الإلكترونية للمواطنين القطريين في أكتوبر المقبل، وبقية دول الخليج والأردن 2024.

بريطانيا تعلن عن تسهيلات لراغبي السفر إليها من دول الخليج والأردن

كما سيتم إزالة متطلبات تأشيرة الزيارة أمام رعايا دول مجلس التعاون الخليجي والأردن الذين يرغبون بزيارة المملكة المتحدة، لتصبح مطابقة لأولئك القادمين من الولايات المتحدة وأستراليا.

مساهمة كبيرة في صناعة السياحة

ولفت البيان إلى أن الزائرين من دول الخليج والأردن يقدمون مساهمة كبيرة في صناعة السياحة في المملكة المتحدة.

ووفقًا للبيان، يعتبر الزائرون الخليجيون إلى بريطانيا ذوي قيمة عالية لاقتصاد المملكة المتحدة، إذ أنفق أكثر من 790 ألف زائر خليجي ملياري جنيه إسترليني خلال إقامتهم فيها العام الماضي.

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