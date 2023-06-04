تداول السعودية تحدد موعد إجازة عيد الأضحى 1445 هـ

كشفت مجموعة تداول السعودية “تداول”، اليوم الأحد، عن تفاصيل التداول مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان صادر عنها، قالت المجموعة “يسر تداول السعودية أن تهنئكم بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتود إفادتكم بأن إجازة عيد الأضحى سوف تبدأ بنهاية يوم الخميس 04/12/1444 هـ (حسب تقويم أم القرى)”.

وأضافت أنه على إثره ينتهي التداول بنهاية يوم الخميس 04/12/1444 هـ (حسب تقويم أم القرى)، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 14/12/1444 هـ (حسب تقويم أم القرى).