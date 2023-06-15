تدشين أولى رحلات الحجاج اليمنيين إلى جدة والمدينة المنورة السبت

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تدشين أولى رحلات نقل الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى جدة والمدينة المنورة السبت المقبل.

تعاون السعودية

وأوضح الإرياني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبتعاون وتجاوب أخوي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تطلق الخطوط الجوية اليمنية السبت المقبل، أولى رحلاتها لنقل الحجاج من مطار صنعاء الدولي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، لأداء فريضة الحج لموسم 1444هـ/ 2023م.

وأكد أنه بالرغم من صعوبة الأوضاع وما تقوم به مليشيا الحوثي من إجراءات تستهدف اليمنيين، والتضييق عليهم يبذل الدكتور العليمي جهودًا حثيثة على مختلف الأصعدة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين سواء القاطنين في المناطق المحررة أو المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين، وتنسيق الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة لتقديم التسهيلات لليمنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.

تسهيل الوصول

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت في وقت سابق، أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم، وامتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار، وتلبية لاحتياجات الشعب اليمني من المقيمين في مختلف مناطق اليمن في تسهيل أدائهم لمناسك الحج والعمرة، فقد تقرر تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن.