تدشين باركود رقمي لتعليمات الحج والعمرة

دشن وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية برئاسة شؤون الحرمين بدر بن صالح آل الشيخ- اليوم- المظلة التوعوية التي تحتوي على “باركود رقمي” يشتمل تعليمات عن صفة الحج والعمرة.

مظلة توعوية

وأفاد آل الشيخ أن هذه المظلة التوعوية التي أطلقتها وكالة شؤون التوعية الميدانية تعد نقلة نوعية في إثراء تجربة ضيف الرحمن، وتنطلق من حرص الرئاسة بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، للاحتفاء بحجاج بيت الله الحرام، وحسن ضيافتهم وتقديم الخدمات المتنوعة لهم حتى ينعموا بتأدية فريضة الحج بكل أمن وأمان وراحة واطمئنان بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام.

انسيابية الحشود

على صعيد آخر، عقد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الرئاسة لتنفيذ الخطة الخاصة بإدارة الحشود والتفويج للقاصدين داخل المسجد الحرام بالتنسيق مع المنظومة الأمنية لضمان انسيابية تدفق الحشود وتوفر الخدمات المعيارية للحجاج.

ووفرت الرئاسة عربات السعي للمحتاجين والعجزة وكبار السن مجانًا، وخصصت ممرات لهذه العربات وفصلها عن حركة الأصحاء، كما تم تخصيص سلالم خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتشغيل السلالم الكهربائية لنقل المصلين إلى الدور الثاني وسطح المسجد الحرام.