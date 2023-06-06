تدشين نظام وثيق لسلامة المرضى وتوثيق حالتهم

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دشَّن معالي نائب وزير الصحة المهندس عبد العزيز بن حمد الرميح -اليوم- نظام “وثيق” الملف الصحي الإلكتروني للمريض بمدينة الملك سعود الطبية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لتجمُّع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي، أن النظام يُعد مرحلة أولى لتطبيقه على جميع منشآت تجمع الرياض الصحي الأول لتطوير الرعاية الصحية.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لنطاق الرياض بتجمع الرياض الصحي الأول، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي، أن الهدف الأساسي هو رفع مستوى سلامة المريض للحصول على خدمات ذات جودة وكفاءة عالية امتدادًا لرؤية المملكة 2030.
بدوره، أشار نائب الرئيس للصحة الرقمية، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بمدينة الملك سعود الطبية المهندس محمد الحسن إلى أن رحلة التحول الرقمي في الخدمات الصحية نحو تكاملية نظام الرعاية الصحية تتضمن العديد من المحطات واحدة تلو الأخرى لبلوغ الهدف المنشود بطموح يعانق عنان السماء.
الجدير بالذكر أن الملف الصحي الإلكتروني هو نظام يستخدم لتسجيل وتخزين المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى بسرية تامة، حيث يتضمن هذا النظام معلومات شاملة حول تاريخ المريض الطبي، التي تشمل الأدوية والتشخيص والتحاليل المخبرية والأشعة والمعلومات الأخرى المهمة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة بجودة عالية.