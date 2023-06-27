تدمير عشرات المنازل وقطع الكهرباء بسبب الإعصار في إنديانا الأمريكية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن إعصارًا قويًّا ضرب ولاية إنديانا الأمريكية، أودي بحياة شخص واحد على الأقل وتسبب في تدمير عشرات المنازل وقطع خطوط الكهرباء.

إعصار قوي

وبسبب الإعصار المدمر، تضرر 75 منزلًا وانقطعت خطوط الكهرباء في بعض المناطق، حيث بقي أكثر من 16 ألف شخص بدون كهرباء في ولاية إنديانا.

وتم تأجيل ربع الرحلات الجوية بسبب العاصفة في الليلة السابقة في مطار إنديانابوليس الدولي.