تدهور صحة نجل القذافي المعتقل في لبنان وليبيا تتابع

أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل لجنة لمتابعة قضية وملف نجل العقيد الراحل معمر القذافي، هانيبال القذافي، المعتقل في لبنان، بعد أنباء عن تدهور صحته لإضرابه عن الطعام احتجاجاً على استمرار القضاء اللبناني باحتجازه منذ 8 سنوات وتنديداً بسوء معاملته.

وبحسب البيان الصادر، فقد تم تكليف وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي برئاسة هذه اللجنة، والتواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية لهانيبال القذافي، ومتابعة أوضاعه الصحية، وظروف إقامته داخل السجن، والتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان التزام القضاء اللبناني بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان كافة الحقوق القانونية في التقاضي وفق قرار المجلس الرئاسي الذي نشر الخميس.

وأمر المجلس بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكم عادلة.

اتهام ونفي

جاء هذا التحرك بعد أنباء عن تدهور صحة هانيبال القذافي، بعد أيام من إعلان دخوله في إضراب عن الطعام بمقر احتجازه، احتجاجاً على ما يعتبره “توقيفاً تعسفياً وسياسياً” وتنديداً بـ”المماطلة في حسم قضيته ولتعرضه للظلم”، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي الشهير موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس،لكن نجل القذافي يتمسك ببراءته من القضية.