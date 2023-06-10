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تراجع أسعار النفط وبرنت بـ 74 دولاراً للبرميل

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
تراجع أسعار النفط وبرنت بـ 74 دولاراً للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل في تعاملات الصباحية اليوم السبت.

سعر خام برنت

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، أو 1.5%، عند التسوية إلى 74.79 دولار للبرميل.

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خام غرب تكساس

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار، أو 1.6%، إلى 70.17 دولار للبرميل.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من ثلاثة دولارات في تعاملات الخميس بعدما أشار تقرير إعلامي إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق نووي وهو أمر من ِشأنه أن يؤدي لزيادة المعروض، وفق ما نقلته “رويترز”.

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