تراجع أسعار النفط 4% لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2021

انخفضت أسعار النفط بنحو ثلاثة دولارات للبرميل عند التسوية اليوم بعد أن سلط محللون الضوء على زيادة الإمدادات العالمية والمخاوف بشأن نمو الطلب قبيل بيانات التضخم الرئيسية واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

تراجع العقود

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.95 دولار، أو ما يعادل 3.9 في المائة، لتبلغ عند التسوية 71.84 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021، وفقًا لرويترز.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط 3.05 دولارات، أو ما يعادل 4.4 في المائة ليبلغ عند التسوية 67.12 دولارًا للبرميل.