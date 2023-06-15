تراجع الإقبال العالمي على المواقع الإخبارية لصالح مواقع التواصل

توصلت دراسة عالمية إلى أن عدد الأشخاص الذين يهتمون بالأخبار السياسية انخفض بنحو الربع خلال السنوات الست الماضية، لصالح منصات تواصل شهيرة.

وحاء في تقرير صادر عن معهد رويترز التابع لجامعة أكسفورد، إن نسبة الجمهور المهتم أو المهتم جداً بالأخبار حول العالم، قد انخفض من 63% في عام 2017 إلى 43%. كما أن أكثر من ثلث الناس (36%) في جميع أنحاء العالم يقولون إنهم يتجنبون الأخبار أحياناً أو في كثير من الأحيان.

وقال معدو التقرير إن هناك أدلة على أن الجمهور يواصل بشكل متعمد تجنب الأخبار المهمة مثل الحرب في أوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة بغية تفادي سماع الأخبار غير السارة من أجل حماية صحتهم العقلية.

مشاهدة البرامج التلفزيونية

كما خلص تقرير الأخبار الرقمية 2023 ، إلى أن مشاهدة برامج التلفزيون التقليدية ومتابعة وسائل الإعلام المطبوعة مستمرة في الانخفاض، في حين أن “المستهلكين عبر الإنترنت يصلون إلى الأخبار بشكل أقل مما كان عليه في الماضي وأصبحوا أقل اهتماماً أيضاً.

وقال أربعة من بين كل 10 أشخاص، بنسبة 40 % إنهم يثقون في معظم الأخبار في أغلب الأحيان، وهذه النسبة أقل بنقطتين مئويتين مقارنة بالعام الماضي.

الأخبار المزيفة