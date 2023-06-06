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قادت تركيا عملية الهبوط وقلصت احتياطياتها 81 طنًا

تراجع الاحتياطات العالمية من الذهب لأول مرة في 13 شهرًا

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
تراجع الاحتياطات العالمية من الذهب لأول مرة في 13 شهرًا
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت الاحتياطات العالمية من الذهب لأول مرة في 13 شهرًا.

لأول مرة في 13 شهرًا

وفقًا لقناة CNBC عربية، خفضت البنوك المركزية احتياطيات الذهب لأول مرة في 13 شهرًا.

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وفي أبريل الماضي، تراجعت الاحتياطيات العالمية من الذهب 71 طنًا، ويعد هذا الانخفاض هو الأول منذ مارس 2022.

ووفقًا لوسائل إعلام عالمية، قادت تركيا عملية هبوط احتياطيات البنوك المركزية من الذهب، وقلصت احتياطياتها من الذهب 81 طنًا لتبلغ 491 طنًا.

واستهدف قرار تركيا تلبية الطلب المحلي على السبائك والعملات الذهبية، كما خفضت كازاخستان حيازتها من المعدن 13 طنًا.

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