تراجع النفط عند الإغلاق مع تبديد مخاوف اقتصادية

تراجعت أسعار النفط بنحو1% أمس الثلاثاء، إذ فاقت المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي قد يخفض الطلب على الطاقة، إثر تعهد السعودية بزيادة تخفيضات الإنتاج.

العقود الآجلة

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتًا، أو 0.6%، لتبلغ عند التسوية 76.29 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا، أو 0.6%، إلى 71.74 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفعت الأسعار أمس الاثنين، بعد أن قالت السعودية في مطلع الأسبوع: إنها ستخفض الإنتاج إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميًّا في يوليو من نحو عشرة ملايين في مايو.

سعر البيع الرسمي

ورفعت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، بشكل غير متوقع سعر البيع الرسمي لخامها للمشترين الآسيويين.