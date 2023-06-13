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نفي التهم الـ 37 الموجهة إليه

ترامب: أنا غير مذنب

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
ترامب: أنا غير مذنب
المواطن - فريق التحرير

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اعتقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمرة الثانية، اليوم الثلاثاء، في قضية الوثائق السرية ضمن الإجراءات الخاصة بمثوله أمام القاضي.

ترامب يدفع ببراءته

ودفع ترامب ببراءته في جلسة بقضية الوثائق السرية ونفي التهم الـ 37 الموجهة إليه قائلًا إنه غير مذنب.

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ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المحكمة في ميامي للمثول أمام القضاء في محاكمة تاريخية حيث يواجه عشرات التهم المتعلقة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، في أخطر تحقيقات جنائية تهدد بعرقلة محاولته الفوز مجددًا بمقعد البيت الأبيض.

سابقة تاريخية

وقال ترامب لإذاعة محافظة ناطقة بالإسبانية بعد وصوله إلى ميامي قادمًا من منزله الصيفي في نيوجيرزي الإثنين: لم يحدث شيء كهذا على الإطلاق. لم يحصل مثل حملة المطاردة هذه أبدًا.

ويمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء أمام محكمة في ميامي. والملياردير الذي سيكمل عامه السابع والسبعين الأربعاء متّهمًا بالاحتفاظ بأسرار حكومية أخذها معه بشكل غير قانوني إلى داره في فلوريدا لدى انتهاء ولايته في 2021، وبرفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.

 

 

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