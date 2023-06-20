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وصف سياسته الخارجية في الشرق الأوسط بالسيئة

ترامب: السعوديون أصدقائي .. شعب عظيم خسرناه بسبب سياسة بايدن

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
ترامب: السعوديون أصدقائي .. شعب عظيم خسرناه بسبب سياسة بايدن
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تجاه المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط بشكل عام.

سياسة بايدن السيئة

وقالت ترامب، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “فوكس نيوز”، إن خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي عُظماء أعرفهم جيداً وهم أصدقائي، والآن خسرناهم بسبب سياسة بايدن الخارجية السيئة”.

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وواصل ترامب هجومه على الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلاً “لقد تركونا وذهبوا شرقاً للصين”.

ترامب خلال حديثه عن السعودية
ترامب خلال حديثه عن السعودية

العلاقات السعودية الأمريكية

وأوضح أن بايدن، صعّد التوترات في العلاقات الأمريكية السعودية.

وتابع ترامب: “السعوديون أصدقائي وهم شعب عظيم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تفاهمنا مع بعضنا بشكل رائع، وهم شعب عظيم”.

 

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