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اتهم الديمقراطيين بالتجسس على حملته الانتخابية

ترامب في أول خطاب بعد الاتهامات الجديدة: سأعود للرئاسة وسأجعل أمريكا عظيمة

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
ترامب في أول خطاب بعد الاتهامات الجديدة: سأعود للرئاسة وسأجعل أمريكا عظيمة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حملة هجوم على أفراد من وزارة العدل الأمريكية، ووصفهم بـ “الفاسدين”، في أول ظهور له بعد توجيه اتهامات له بالاحتفاظ بوثائق سرية في منزله.

أول ظهور علني لترامب

وقال ترامب، خلال مؤتمر انتخابي له اليوم السبت في جورجيا: “لا أحد يسأل عن ملفات فضيحة نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن”. وجاءت كلمة ترامب في أول ظهور علني له بعد توجيه لائحة اتهامات جنائية له بشأن تسريب وثائق سرية.

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وأضاف: “سنواجه الغش والتزوير في الانتخابات المقبلة، وسأعود للرئاسة وسأجعل أمريكا عظيمة”.

الترشح لانتخابات الرئاسة

وأوضح أن التهم الموجهة له لن تمنعه من الترشح للرئاسة، وأضاف : “لن أستسلم ولن أتوقف عن القتال لأجل أمريكا”.

وأشار الرئيس السابق إلى أنه سيقف في 2024 أمام الإدارة الأمريكية الحالية “الفاسدة”.

مواجهة الديمقراطيين

واعتبر ترامب أن ملفات الديمقراطيين حول روسيا كلها ملفقة، وأن الديمقراطيين يسعون لملاحقة كل الجمهوريين المحافظين.

وفي سياق آخر، هاجم ترامب تعامل إدارة بايدن مع أزمة المهاجرين على الحدود، وأكد أن انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان جعلها المصدر الأكبر للأسلحة الأمريكية.

لائحة اتهامات ضد ترامب

يواجه الرئيس الأمريكي السابق ومساعده، وولت نوتا، تهمة التآمر لتعطيل العدالة، ونصت لائحة الاتهام على أن الوثائق السرية شملت معلومات حول نقاط ضعف أمريكا وحلفائها أمام بعض الهجمات العسكرية وعن عمليات انتقامية محتملة ردًا على هجمات خارجية.

وجاء في اللائحة: “كان الغرض من المؤامرة أن يحتفظ ترامب بالوثائق السرية التي أخذها معه من البيت الأبيض وإخفاؤها عن هيئة محلفين فيدرالية كبرى”، بحسب “سي إن إن”.

وتضمنت الوثائق السرية، التي خزنها ترامب في صناديق بمنتجع ” مار أيه لاغو”، معلومات عن الدفاع وعن القدرات العسكرية لأمريكا ودول أجنبية، بما في ذلك برامج نووية، وفقا للائحة.

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