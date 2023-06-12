ترامب يصل لفلوريدا تمهيدًا لمحاكمته غدًا

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى فلوريدا تمهيدًا لمحاكمته غدًا الثلاثاء بشأن قضية الوثائق السرية.

يواجه 37 تهمة جنائية

وأظهرت وثائق كشفت عنها محكمة اتحادية، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يواجه 37 تهمة جنائية، من بينها اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية، والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021.

وترتبت الاتهامات على تعامل ترامب، الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية العام المقبل، مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021.

لائحة الاتهامات

وأظهرت لائحة الاتهامات أن الوثائق السرية تتضمن معلومات عن القدرات الدفاعية والأسلحة الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى.

كما تتضمن أيضا معلومات عن البرامج النووية الأميركية، وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحلفائها تُعرّضها لهجمات عسكرية، وخطط للرد على هجوم أجنبي.