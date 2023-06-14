ترامب يعبر عن فرحته أثناء الخروج من المحكمة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يرفع إبهاميه تعبيرًا عن الفرح أثناء مغادرته قاعة المحكمة في موكبه بعد أن دفع ببراءته من كافة التهم الموجهة إليه بشأن سوء التعامل مع وثائق سرية.

الخروج من المحكمة

وسُمح لترامب بالخروج من المحكمة في ميامي في انتظار استكمال باقي إجراءاتها.

وأكدت شبكة “سي إن إن” أنه لن يتم فرض قيود على السفر بالنسبة لترامب بعد جلسة محاكمته، كما أنه لن يتم فرض كفالة مالية عليه مقابل السماح له بمغادرة المحكمة.

ودفع ترامب ببراءته من كافة التهم الجنائية الموجهة إليه من قبل المحكمة في ولاية فلوريدا في قضية الوثائق السرية، وقال تود بلانش، محامي الرئيس السابق، أمام المحكمة الفدرالية في ميامي بولاية فلوريدا، يوم الثلاثاء: “بكل تأكيد نحن ندفع ببراءتنا”.

سابقة تاريخية

ويشار إلى أن ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهمًا جنائية فيدرالية.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل جلسة المحكمة، أن “هذا هو واحد من الأيام الأكثر حزنًا في تاريخ بلادنا. ونحن بلادنا في حالة تدهور!!”.