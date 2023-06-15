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بعد منع بث خطابه على الهواء

ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن إن

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ صباحاً
ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن إن
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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رد الرئيس السابق دونالد ترامب على مذيع شبكة “سي إن إن” الأمريكية جيك تابر بعد أن قطع بثًّا مباشرًا لترامب مع أنصاره في فلوريدا على الهواء مباشرة.

رسالة قاسية

ورد ترامب بسخرية، عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به “تروث”، قائلًا: “إن تابر المذيع الوحيد الذي فعل ذلك ربما يفسر ذلك نسبة المشاهدات الضعيفة جدًّا له ولقناته”. وطالب المذيع تابر بقطع لقطات لقاء ترامب مع مؤيديه في فلوريدا الثلاثاء الماضي عبر شبكة “سي إن إن”، قائلًا: إنه لا يحتاج إلى رؤية ترامب، فيما قوبلت تعليقاته في وقت لاحق برد فعل حاد من ترامب.

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وبرر الصحفي جايك تابر قرار قناتي “سي إن إن” و”إن بي سي” الإخباريتين مساء الثلاثاء الماضي بعدم بث خطاب دونالد ترامب على الهواء مباشرة بعد تغطية مكثفة لصدور لائحة الاتهام، بأن الرئيس الأمريكي السابق “يقول الكثير من الأمور غير الصحيحة والتي قد تكون خطيرة أحيانًا”.

قطع بث ترامب

وفي وقت سابق الثلاثاء، دفع ترامب أمام المحكمة في فلوريدا ببراءته من 37 تهمة تتعلق بوثائق سرية، يتناول بعضها الأسلحة النووية، اتهم بعدم حفظها وفق الأصول وتسليمها إلى الأرشيف الوطني بعد انتهاء ولايته.

جدير بالذكر أن “سي إن إن” تعرضت لانتقادات بسبب بثها برنامجًا مباشرًا مع دونالد ترامب في 10 مايو، هو جلسة أسئلة وأجوبة أمام أنصار جمهوريين ردد خلالها الرئيس السابق معلومات غير مسندة بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية للعام 2020، حيث أدى ذلك إلى تسريع استقالة الرئيس التنفيذي للشبكة كريس ليخت في 7 يونيو.

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