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بعد فوزه على مالطا أمس

ترتيب منتخب أوكرانيا في تصفيات يورو 2024

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
ترتيب منتخب أوكرانيا في تصفيات يورو 2024
المواطن - فريق التحرير

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يسير منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم بخطى ثابتة، في تصفيات يورو 2024 وذلك بعد فوزه أمس على منتخب مالطا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في التصفيات.

منتخب أوكرانيا

ويتواجد المنتخب الأوكراني في المجموعة الثالثة في تصفيات اليورو رفقة منتخبات “ إنجلترا وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومالطا”، حيث يتواجد الفريق الأوكراني حاليًا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين على منتخبي مقدونيا الشمالية ومالطا، بينما تلقى الفريق الأوكراني الخسارة الوحيدة له أمام منتخب إنجلترا يوم 26 مارس الماضي.

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منتخب أوكرانيا

جدير بالذكر أن المنتخب الأوكراني لم ينجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر، وذلك بعد الخسارة في الملحق من المنتخب الويلزي في العام الماضي، حيث صعدت ويلز إلى مونديال قطر وقتها بدلًا من المنتخب الأوكراني الذي يحاول تحقيق نتائج إيجابية في تصفيات يورو 2024 لتعويض عدم التأهل إلى كأس العالم.

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