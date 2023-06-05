ترسية استيراد 624 ألف طن من القمح

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أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد لهذا العام (2023م) بكمية (624.000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له، اليوم الاثنين، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.
وأضاف أن فترة وصول الدفعة الثانية المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (سبتمبر – أكتوبر 2023م) بواقع (10) باخرة، موزعة على (3) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (186) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (249) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (189) ألف طن، وتنافست (15) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتمت الترسية على (2) شركة منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعراً.