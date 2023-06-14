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رهانات على عدم خفض أسعار الفائدة الأمريكية

ترقب بالأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
ترقب بالأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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زاد الإقبال على تداول عقود الخيارات لسعر لفائدة الأمريكية قصيرة الأجل قبل وبعد صدور بيانات التضخم لشهر مايو، أمس الثلاثاء، مع ارتفاع ملحوظ في الرهانات على عدم خفض أسعار الفائدة الأمريكية لاحقاً هذا العام، ووقف دورة التشديد النقدي مؤقتاً في القرار المرتقب صدوره اليوم الأربعاء.

سعر الفائدة

لا يزال المتداولون يقدرون علاوةً على أسعار الفائدة بنحو 3 نقاط أساس في قرار يونيو، فيما تراجعت الرهانات على خفض الفائدة بحلول نهاية العام بصورة أكبر إلى نحو 15 نقطة أساس، قُبيل إعلان قرار سعر الفائدة المنتظر اليوم الأربعاء.

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ولا يزال استطلاع بنك “جيه بي مورغان” لحاملي سندات الخزانة يشير إلى شهية متزايدة لمراكز الشراء، إذ وصلت في عقود الخيارات المستقلة إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر 2019.

سندات الخزانة

شهدت سندات الخزانة تحركات طفيفة في التداولات الآسيوية اليوم، وسط ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، فيما ارتفعت عوائد السندات بمختلف آجالها أمس الثلاثاء.

زاد التموضع في عقود الخيارات المستقلة طويلة الأجل إلى 33 نقطة مئوية، حسب مسح “جيه بي مورغان” الممتد حتى الاثنين الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2019. يشكل هذا الرقم صعوداً حادّاً مقارنة بـ6 نقاط مئوية تقريباً في بداية هذا العام، و20 نقطة مئوية نهاية مايو الماضي.

قرار الفيدرالي

تخلص المتداولون من كمية كبيرة من عقود الخيارات الصعودية التي تراهن على خفض الفيدرالي سعر الفائدة بنهاية هذا العام وحتى أوائل العام المقبل، في وقت تواصَل فيه تراجع علاوة تيسير المركزي الأمريكي لسياسته النقدية.

واستقبلت عقود الخيارات لشهر ديسمبر 2023 على وجه الخصوص تدفقات كبيرة، بما يتوافق مع تقليص التحوط ضد رهانات رفع أسعار الفائدة التي ظهرت في بداية يونيو الجاري، وأيضاً بعض عمليات بيع عقود الخيارات الصعودية الخاصة بمارس 2024.

وكشف الإقبال على عقود الخيارات يوم الاثنين الماضي عن استمرار رهان المتداولين على وقف الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً لدورة رفع سعر الفائدة في اجتماع المركزي المنتظر اليوم.

خفض مراكز الشراء 

أظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة للفترة المنتهية في 6 يونيو، استمرار مديري الأصول في تخفيف حيازاتهم في صافي مراكز الشراء للأسبوع الخامس على التوالي. وتُظهِر أحدث البيانات انخفاضاً حجمه 32500 من العقود المستقبلية للسندات لأجل 10 سنوات على مدار الأسبوع، وإجمالي خفض قدره 221839 عقداً من العقود المستقبلية للسندات لأجل 10 سنوات خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

 

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