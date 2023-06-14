ترقب بالأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي

زاد الإقبال على تداول عقود الخيارات لسعر لفائدة الأمريكية قصيرة الأجل قبل وبعد صدور بيانات التضخم لشهر مايو، أمس الثلاثاء، مع ارتفاع ملحوظ في الرهانات على عدم خفض أسعار الفائدة الأمريكية لاحقاً هذا العام، ووقف دورة التشديد النقدي مؤقتاً في القرار المرتقب صدوره اليوم الأربعاء.

سعر الفائدة

لا يزال المتداولون يقدرون علاوةً على أسعار الفائدة بنحو 3 نقاط أساس في قرار يونيو، فيما تراجعت الرهانات على خفض الفائدة بحلول نهاية العام بصورة أكبر إلى نحو 15 نقطة أساس، قُبيل إعلان قرار سعر الفائدة المنتظر اليوم الأربعاء.

ولا يزال استطلاع بنك “جيه بي مورغان” لحاملي سندات الخزانة يشير إلى شهية متزايدة لمراكز الشراء، إذ وصلت في عقود الخيارات المستقلة إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر 2019.

سندات الخزانة

شهدت سندات الخزانة تحركات طفيفة في التداولات الآسيوية اليوم، وسط ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، فيما ارتفعت عوائد السندات بمختلف آجالها أمس الثلاثاء.