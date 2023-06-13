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طولهما أكثر من 130 مترًا

تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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قامت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، بالتنسيق مع شركاء النجاح مكتب إدارة الإنشاءات لمشاريع مكة المكرمة بوزارة المالية، بالمتابعة والإشراف على أعمال تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز.

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أبرز معالم العمارة الإسلامية

وأكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية، المهندس محمد بن سليمان الوقداني، أنه تم الانتهاء من تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز، حيث يعدان من أبرز معالم العمارة الإسلامية عامة ومعالم المسجد الحرام خاصة.

طولهما أكثر من 130 مترًا

وأوضح بأنه تم تركيبهما أعلى المنارتين حيث يتجاوز طول المنارتين أكثر من 130 مترًا، وقد يصل ارتفاع الهلالين ما يقارب 9 أمتار والقاعدة بعرض 2 متر لكل هلال، وتم صناعتهما من مادة الكربون فايبر والتي تعتبر ذات تحمل عالٍ ومطلي بالزجاج المذهب، وفيما يخص الهيكل الداخلي فتم صناعته من هيكل حديدي.

خطة هندسية محكمة

وبين الوقداني بأنه تم اعتماد خطة هندسية محكمة أثناء رفعه لأعلى المنارات باستخدام معدات مخصصة لمثل هذه المواد، وقد تم تنفيذه وفق أفضل المواصفات والممارسات الفنية العالمية المتبعة في إدارة التنفيذ والتشييد للمشاريع الكبرى خاصة المشاريع النوعية منها.

واختتم الوقداني أن هذه الأعمال تأتي بمتابعة مباشرة من مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أفضل وأجود الخدمات لرواد بيت الله الحرام وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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