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من أجل إبراز المعالم الإسلامية للحرمين

تركيب الهلالين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز وفق المواصفات العالمية

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
تركيب الهلالين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز وفق المواصفات العالمية
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، حرص رئاسة الحرمين على إبراز معالم العمارة الإسلامية عامة ومعالم المسجد الحرام خاصة، موضحًا أن الرئاسة ممثلة في وكالة المشاريع والدراسات الهندسية قامت بالتنسيق مع شركاء النجاح مكتب إدارة الإنشاءات لمشاريع مكة المكرمة بوزارة المالية للمتابعة والإشراف على أعمال تركيب الهلالين الخاصة بمنارتي باب الملك عبدالعزيز.

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من جهته، كشف وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني أنه تم الانتهاء من تركيب الهلالين الخاصة بمنارتي باب الملك عبدالعزيز، حيث يعدان من أبرز معالم العمارة الإسلامية عامة ومعالم المسجد الحرام خاصة.

وأضاف الوقداني أنه تم تركيبها أعلى المنارتين حيث يتجاوز طول المنارتين أكثر من 130 مترًا، وقد يصل ارتفاع الهلالين ما يقارب 9 أمتار وقاعدته بعرض مترين لكل هلال وتم صناعته من مادة الكربون فايبر والتي تعتبر ذات تحمل عالٍ ومطلي بالزجاج المذهب وفيما يخص الهيكل الداخلي فتم صناعته من هيكل حديدي.

خطة هندسية محكمة

وبين أنه تم اعتماد خطة هندسية محكمة أثناء رفعه لأعلى المنارات باستخدام معدات مخصصه لمثل هذه المواد وقد تم تنفيذه وفق أفضل المواصفات والممارسات الفنية العالمية المتبعة في إدارة التنفيذ والتشييد للمشاريع الكبرى خاصة المشاريع النوعية منها.

واختتم الوقداني بالقول إن تركيب المآذن جاء وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أفضل وأجود الخدمات لرواد بيت الله الحرام وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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