تركيب نظام تجريبي لتتبع محطة الفضاء عند مرورها فوق حائل

كشف الأمير بدر بن فهد بن فيصل رئيس الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي بالسعودية، أن منطقة حائل قريبًا ستكون أول مدينة على مستوى العالم تتواصل مع المحطة الفضائية بشكل مستمر.

تقديم التسهيلات

وأشاد الأمير بدر بن فهد بالمتابعة وتذليل كافة العقبات لإنجاز التجارب العلمية للجمعية من أمير منطقة حائل ونائبه، وكذلك بجهود أمانة المنطقة وتقديم كافة التسهيلات والدعم الامحدود من قبلها، مما أثمر عن تركيب نظام تجريبي لتتبع محطة الفضاء عند مرورها فوق مدينة حائل، وذلك في منطقة مشار بموقع المرصد الفلكي التاريخي ومحطة التلسكوب الراديوي 20 م، وفق رؤية السعودية 2030.

موقع المحطة الفضائية

وأوضح أن هذا النظام يساعد على تحديد موقع المحطة الفضائية بدقة، وإرسال رسالة ضوئية بنمط (مورس) تحمل عبارة (HZ1SAR HAIL SALAM) إلى المحطة الفضائية، حيث يستطيع الأشخاص القريبين من موقع المنصة مشاهدة خط الضوء، من المحطة التي تمر فوق مدينة حائل مرة أو مرتين في الأسبوع، مبيناً أنه سيشارك فريق العمل في التطوير والتركيب الذي يضم نخبة من المهندسين والفنيين والمهتمين بعلوم الفضاء من أعضاء الجمعية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تاتي في إطار التعاون المجتمعي والعلمي لتفعيل الشراكة بين الجمعية وأمانة منطقة حائل لتعزيز البحث العلمي والرصد الفلكي في السعودية بشكل عام ومنطقة حائل بشكل خاص، وتشجيع الشباب على الاهتمام بمجال الفلك والفضاء.