تركي آل الشيخ: جولة المملكة أصبحت أضخم جولة ترفيهية بالسعودية

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أعلن المستشار بالديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أنه بإضافة منطقة نجران، أصبحت جولة المملكة أضخم جولة ترفيهية حول المملكة، والتي تضم 17 مدينة بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، وتنظيم وإدارة الشركات السعودية المحلية في جميع المناطق.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: إن من خلال تلك الجولة أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في جميع مراحل الفعاليات الترفيهية من قبل بداية العروض والمشاركة في تقديمها، وجميع الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم العروض الإبداعية والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض.
وتابع: الله يعز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية على دعمهما الدائم واللامحدود.
بإضافة منطقة نجران … #جولة_المملكة أصبحت أضخم جولة ترفيهية حول المملكة والتي تضم ١٧ مدينة بشراكة استراتيجية مع #برنامج_جودة_الحياة و تنظيم و إدارة الشركات السعودية المحلية في جميع المناطق … من خلالها أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في جميع مراحل الفعاليات… pic.twitter.com/ZjrEHEt4gq
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 1, 2023