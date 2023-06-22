حقيقة ظهور سمكة قرش قرب الشواطئ اللبنانية موعد مباراتي برشلونة ضد ريال مدريد بـ الدوري الإسباني الموسم الجديد وزير الحج: انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39% تزكية أنمار الحائلي رئيسًا لـ الاتحاد انخفاض نسبة الحوادث في السعودية بنسبة 35% فوز مسلي آل معمر برئاسة النصر لسنة واحدة مروج المخدرات في المدينة المنورة في قبضة الأمن موعد مباريات دور المجموعات لـ كأس الملك سلمان للأندية العربية لقطات لـ الحافلات ذاتية القيادة المستخدمة في حج 1444 لأول مرة وظائف شاغرة في فروع مجموعة ديافيرم
فاز أنمار الحائلي برئاسة نادي الاتحاد لفترة جديدة، ولمدة عام، وذلك بعد تزكيته هو وقائمته في الانتخابات.
وتم قبول قائمة أنمار المكونة من “أحمد كعكي المرشح لنائب الرئيس، عبدالوهاب عابد مرشح للعضوية، ممدوح عايد مرشح للعضوية، فيصل التركي مرشح للعضوية”.
وكانت قائمة وليد الشهري منافس أنمار، تم رفضها في الفترة الماضية لتكون قائمة الحائلي هي القائمة النهائية التي فازت برئاسة نادي الاتحاد بالفترة القادمة، بعد نجاحها الموسم الماضي في قيادة العميد للفوز بلقبي دوري روشن السعودي والسوبر السعودي.