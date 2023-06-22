تزكية أنمار الحائلي رئيسًا لـ الاتحاد

فاز أنمار الحائلي برئاسة نادي الاتحاد لفترة جديدة، ولمدة عام، وذلك بعد تزكيته هو وقائمته في الانتخابات.

قائمة أنمار الحائلي

وتم قبول قائمة أنمار المكونة من “أحمد كعكي المرشح لنائب الرئيس، عبدالوهاب عابد مرشح للعضوية، ممدوح عايد مرشح للعضوية، فيصل التركي مرشح للعضوية”.

وكانت قائمة وليد الشهري منافس أنمار، تم رفضها في الفترة الماضية لتكون قائمة الحائلي هي القائمة النهائية التي فازت برئاسة نادي الاتحاد بالفترة القادمة، بعد نجاحها الموسم الماضي في قيادة العميد للفوز بلقبي دوري روشن السعودي والسوبر السعودي.