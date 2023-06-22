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بعد ترشح قائمته فقط للمرحلة النهائية من الانتخابات

تزكية أنمار الحائلي رئيسًا لـ الاتحاد

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
تزكية أنمار الحائلي رئيسًا لـ الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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فاز أنمار الحائلي برئاسة نادي الاتحاد لفترة جديدة، ولمدة عام، وذلك بعد تزكيته هو وقائمته في الانتخابات.

قائمة أنمار الحائلي

وتم قبول قائمة أنمار المكونة من “أحمد كعكي المرشح لنائب الرئيس، عبدالوهاب عابد مرشح للعضوية، ممدوح عايد مرشح للعضوية، فيصل التركي مرشح للعضوية”.

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أنمار الحائلي وأحمد كعكي

وكانت قائمة وليد الشهري منافس أنمار، تم رفضها في الفترة الماضية لتكون قائمة الحائلي هي القائمة النهائية التي فازت برئاسة نادي الاتحاد بالفترة القادمة، بعد نجاحها الموسم الماضي في قيادة العميد للفوز بلقبي دوري روشن السعودي والسوبر السعودي.

 

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