تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران

كشف تسجيل صوتي يعود لعام 2021 للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يعترف فيه باحتفاظه، بعد مغادرته منصبه، بوثيقة سرية لوزارة الدفاع (البنتاجون) تتعلق بهجوم محتمل على إيران.

تسجيل صوتي

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية: إن مدعين اتحاديين لديهم تسجيل صوتي، ونقلت الشبكة عن مصادر متعددة قدمت وصفًا لمحتوى التسجيل.

وقالت الشبكة الإخبارية: إن ترامب بدا في التسجيل أنه كان يدرك أنه يحتفظ بمواد سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.

تعليق ترامب

وقال مصدران لشبكة سي إن إن: إن تصريحات ترامب أشارت إلى رغبته في مشاركة المعلومات، لكنه كان على دراية بالقيود المفروضة على قدرته على رفع السرية عن الوثائق بعد مغادرته منصبه.

ولم يرد أحد المتحدثين باسم ترامب حتى الآن على طلب للتعليق. كما لم يعلق بعد بيتر كار المتحدث باسم مكتب المستشار الخاص جاك سميث في وزارة العدل.

وثائق سرية

ويحقق مستشار وزارة العدل الأمريكية جاك سميث في طريقة تعامل ترامب مع الوثائق السرية وفي مدى ضلوعه في مساعي إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها ترامب أمام جو بايدن.

ويسعى ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في 2024.