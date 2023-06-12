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تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
المواطن - واس

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جددت الهيئة السعودية للسياحة ترحيبها بكافة السياح من جميع أنحاء العالم؛ مؤكدة على أهمية ما أعلنته وزارة السياحة من تسهيلات جديدة تمكن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة شنغن، وأصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة؛ من الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع وزارة الخارجية؛ سواء لأداء العمرة خارج موسم الحج، أو السياحة أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وهي تسهيلات جديدة، تُضاف إلى التسهيلات المقدمة مسبقاً لنفس الفئات، التي يمكنها الحصول على التأشيرة كذلك عند الوصول.

ويأتي هذا الإعلان كتأكيد على جهود منظومة السياحة السعودية، وشركاءها من الجهات الحكومية؛ لتقديم المزيد من التسهيلات للمسافرين القادمين إلى المملكة، واستمرار العمل على تحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم إلى الوجهات السياحية السعودية، للاستمتاع بالتجارب الملهمة والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، وأجندة الفعاليات الثرية؛ في جميع مناطق المملكة؛ طوال العام.

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التأشيرة السياحية

وبإمكان المسافرين إلى المملكة والراغبين في إصدار تأشيرة سياحية؛ زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية (www.mofa.gov.sa)، للاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات الهامة، والتسهيلات المقدمة.

وكانت التأشيرة السياحية الإلكترونية قد انطلقت في الربع الأخير من العام 2019؛ وتوالت القرارات الصادرة لاستيعاب شرائح جديدة في كل خطوة؛ للإسهام في جذب المزيد من الزوار؛ وضمان سلاسة تجربة السائح؛ وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة؛ الساعية لترسيخ مكانة السعودية؛ على خارطة السياحة العالمية.

كما يتيح موقع “روح السعودية” (www.visitsaudi.com/ar/travel-regulations) لكافة زوار المملكة؛ من تحديد نوع التأشيرة المناسبة بعد إدخال المعلومات الأولية؛ كما يمكن الاطلاع على حزمة من الباقات السياحية المتنوعة وأجندة الفعاليات النوعية والعالمية، والعديد من التجارب السياحية الملهمة، كما تتوفر العديد من الخيارات والباقات لإثراء تجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمركز العناية بالسائح على الرقم (930) الذي يستقبل الاستفسارات والملاحظات بأكثر من ثمان لغات على مدار الساعة، أو التواصل مع حساب [email protected] بمنصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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