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تلبية لاحتياجات الشعب اليمني

تسهيل وصول الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى جدة

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٥ مساءً
تسهيل وصول الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى جدة
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم، وامتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار، وتلبية لاحتياجات الشعب اليمني من المقيمين في مختلف مناطق اليمن في تسهيل أدائهم لمناسك الحج والعمرة، فقد تقرر تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن.

تيسير أداء المناسك

يأتي ذلك امتداداً لحرص المملكة العربية السعودية على تيسير أداء فريضة الحج لليمنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء ضمن جهود ومبادرات وزارة الحج والعمرة الرامية لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.

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